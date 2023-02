Une révélation à 200M€ tombe, coup dur pour le PSG et l'OM

Arthur Montagne

Ces dernières saisons, le PSG et l'OM ont pris l'habitude d'animer le mercato en Ligue 1 en recrutant de nombreux joueurs. Et cela se retranscrit à travers les chiffres. En effet, les Parisiens et les Marseillais possèdent de loin les deux balances de transferts les plus négatives en Ligue 1.

En Ligue 1, les mercatos se suivent et se ressemblent. En général, les deux clubs les plus dépensiers sont le PSG et l'OM. S'appuyant sur des investisseurs puissants, à savoir le richissime fonds d'investissement QSI et l'homme d'affaires américain Frank McCourt, Parisiens et Marseillais ont pris l'habitude de flamber ces dernières années. Et cela se ressent clairement dans les chiffres.

L'OM et le PSG ont perdu gros

En effet, dans sa lettre hebdomadaire, l'Observatoire du football CIES a publié le bilan nets des transferts de 100 clubs européens sur les cinq dernières saisons. Et depuis 2018, l'OM et le PSG sont les deux formations de Ligue 1 qui présentent le bilan le moins équilibré. Sur ces cinq ans, les Parisiens ont effectivement perdu 202M€ pour 192M€ pour les Marseillais. Seul l'OGC Nice, récemment racheté par INEOS, se rapproche de ces chiffres (-114M€).

L'OL et le LOSC, les bons élèves

Pour le reste, plusieurs clubs de Ligue 1 se sont révélés être de bons élèves. A commencer par le LOSC qui s'était longtemps spécialisé dans les grosses plus-values de transfert et qui présente ainsi un bilan net de +308M€ en cinq ans ! L'OL, qui a notamment vendu Lucas Paqueta et Bruno Guimarães en Premier League, présente également un très beau bilan (+229M€).