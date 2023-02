Un rêve du Qatar peut devenir réalité au PSG

Thomas Bourseau

Depuis plusieurs années, les hauts décideurs qataris du PSG apprécient le nom de Pep Guardiola au point de rêver de lui offrir les clés de l’effectif parisien. Et sa situation à Manchester City pourrait bien faire les affaires du Paris Saint-Germain. Explications.

Pep Guardiola pour remplacer Mauricio Pochettino ? Le PSG y aurait pensé au printemps dernier. En effet, il était notamment question selon L’Équipe de conserver Pochettino jusqu’au terme de son ancien contrat qui courrait jusqu’en juin 2023 et de nommer Guardiola en tant que successeur de l’Argentin à la prochaine intersaison sur le banc de touche du PSG. Cependant, Pep Guardiola a entre autres prolongé son contrat à Manchester City jusqu’en juin 2025, obligeant le Qatar à revoir ses plans pour le PSG et à nommer Christophe Galtier à la tête de l’effectif.

Manchester City dans le collimateur de l’UEFA, Guardiola avait annoncé la couleur

Quelque temps après l’officialisation de sa prolongation de contrat, Pep Guardiola s’était livré concernant d’éventuelles sanctions sportives envers Manchester City qui est dans le collimateur de la Premier League et de l’UEFA en raison du Fair-Play financier depuis quatre ans à présent. Lundi, il a été question de possibles quelques 101 infractions financières de la part de Manchester City jusqu’en 2018. « J'ai dit à notre équipe : "Dites-moi ce que vous pensez". Je les ai examinés et je les ai crus à 100 % dès le premier jour, j'ai donc défendu le club pour cette raison ».

«Si vous me mentez, le lendemain, je ne serai plus là»