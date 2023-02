Il snobe l’ASSE et ne regrette rien

Arthur Montagne

Au cœur d’un mercato rondement mené, l’ASSE a obtenu la signature de Niels Nkounkou au poste de latéral gauche. Mais avant cela, le nom de Faouzi Ghoulam avait notamment circulé. L’international argentin s’est finalement engagé avec Angers et justifie son choix à l’occasion de son passage en conférence de presse.

Cet hiver, l’ASSE n’a pas chômé en matière de recrutement. L’un de objectifs des Verts était notamment d’attirer un nouveau latéral gauche. Dans cette optique, Niels Nkounkou a débarqué sous la forme d’un prêt. Mais avant l’ancien joueur de l’OM, l’ASSE s’était également penchée sur le cas Ghoulam qui s’est finalement engagé avec Angers. Un choix parfaitement assumé.

Ghoulam justifie son choix

« En fin de saison dernière, quand j’étais en fin de contrat à Naples, Laurent Boissier et Abdel Bouhazama m’avaient contacté. J’avais eu de longues conversations avec Laurent mais j’avais d’autres opportunités en France, des grands clubs. Mais je ne voulais pas revenir en Ligue 1, plutôt rester à l’étranger. Mais rien ne s’est réellement présenté. Donc je suis resté sans club pendant six mois. Laurent a gardé le contact avec moi jusqu’à ce que j’aie l’opportunité de venir m’entraîner ici, après mon expérience à Saint-Etienne », explique-t-il en conférence de presse avant de poursuivre.

«J’ai été agréablement surpris»