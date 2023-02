«Il y a des fonds disponibles» : Le Qatar veut défier le PSG

Thomas Bourseau

QSI songerait à s’implanter en Angleterre après avoir racheté le PSG il y a plus d’une décennie. Néanmoins, l’investissement ne serait pas total dans un club comme Manchester United. Chose que d’autres investisseurs qataris pourraient promettre à la famille Glazer. Le compte à rebours est même lancé.

En 2011, le PSG passait dans une autre dimension avec l’arrivées d’investisseurs qataris. Le Qatar Sports Investments débarquait à Paris avec la volonté de remettre le Paris Saint-Germain sur le devant de la scène européenne tant sur le plan sportif que marketing. Après plus d’une décennie au PSG, QSI aurait à coeur d’étendre son influence dans le monde du football en investissant partiellement ailleurs. Et notamment en Angleterre chez un cador de Premier League comme Tottenham, Liverpool ou Manchester United selon la presse anglaise.

«Ces personnes sont sérieuses»

Néanmoins, d’après The Daily Mail, il se pourrait bien que Manchester United ne reste plus longtemps sur le marché des ventes. Des investisseurs qataris qui ne seraient pas affiliés à QSI, prépareraient une offre de rachat total de Manchester United et prévoiraient de la soumettre avant la mi-février, soit la date limite fixée par la famille Glazer à la tête de Manchester United. Des sources proches de l’opération ont fait passer le message suivant à The Daily Mail. « Il y a des fonds importants disponibles. Ces personnes sont sérieuses. Ils veulent s'assurer que United est là où il doit être et ils sont convaincus que leur offre sera la plus forte ».

L’incroyable promesse de Lionel Messi au Qatar https://t.co/mLv2ZRpGPL pic.twitter.com/PqjiXerdbi — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

«Ils sont déterminés à le racheter et à le remettre sur le devant de la scène»