Il fixe un incroyable ultimatum au PSG

La pression monte au Paris Saint-Germain, qui s’apprête à affronter une période charnière en ce mois de février, avec la Coupe de France et la Ligue des Champions. Comme toujours, c’est l’entraineur qui est en première ligne et Christophe Galtier ne fait exception, avec certains observateurs qui évoquent déjà un possible départ.

Avec Christophe Galtier, le PSG tient enfin un entraineur qui travaille main dans la main avec le responsable du recrutement. Car s’il n’en a pas l’appellation, Luis Campos est un directeur sportif à tous les effets et il a plusieurs fois assuré avoir personnellement insisté pour le technicien français. On est donc bien loin des guerres intestines entre Leonardo et les autres coachs du PSG...

« Je pars du principe que Galtier/Campos, je leur laisse deux ans »

Cela n’empêche toutefois pas l’entraineur parisien de se faire critiquer ! Le début d’année 2023 a en effet donné libre cours aux détracteurs de Christophe Galtier, qui peut toute de même compter sur des soutiens. « Je pars du principe que Galtier/Campos, je leur laisse deux ans » a annoncé Jérôme Rothen ce mardi, au micro de RMC Sport . « Deux ans pour mettre un système en place qui marche. Changer la philosophie de certains joueurs, mettre plus de respect pour le club... ».

« Quand il a signé à Paris, c’était le meilleur technicien français »