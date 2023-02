Il prévient le PSG, le Qatar ne doit pas faire cette erreur

Axel Cornic

Ce mois de février va être très important pour le Paris Saint-Germain, qui va jouer quasiment toute sa saison en quelques matchs. Une situation nouvelle pour Christophe Galtier, qui six mois après son arrivée est déjà sous le feu des critiques et qui va devoir apporter une réponse, dès le choc face à l’OM de ce mercredi.

Depuis l’arrivée de QSI, on ne peut pas vraiment dire que les entraineurs du PSG ont une grande durée de vie. Depuis Laurent Blanc, aucun n’a dépassé les deux ans et demi et la pression monte déjà autour de Christophe Galtier. Car son PSG réalise un début d’année 2023 très terne, ce qui n’augure rien de bon pour les grands rendez-vous à venir.

« Galtier sait très bien qu'au PSG tu es sous pression tous les jours »

Certains pensent qu’un échec du PSG en Coupe de France ou en Ligue des Champions, pourrait déjà être fatal pour Galtier. Ce n’est pas le cas de Jérôme Rothen, qui estime que QSI doit avoir de la patience avec son coach. « Non, il ne joue pas sa carrière sur ce mois de février. Galtier sait très bien qu'au PSG tu es sous pression tous les jours. Sa carrière il la joue tous les jours » a expliqué l’ancien du PSG au micro de RMC Sport .

« Chaque fois on est dans la précipitation, aujourd’hui il faut avoir plus de recul qu’on l’a eu sur les dernières années »