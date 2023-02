Il rate un transfert avec l’OM et pousse un terrible coup de gueule

Thibault Morlain

Avant de se tourner vers Vitinha, Pablo Longoria a tenté de faire venir Terem Moffi à l’OM. Cela s’est soldé par un échec puisque le Nigérian a décidé de rejoindre l’OGC Nice. Pourtant, du côté de Lorient, on était d’ailleurs pour céder Moffi aux Phocéens. Les Aiglons ont finalement raflé la mise et Loïc Féry, président des Merlus, a tenu à régler ses comptes.

A la recherche d’un buteur, l’OM a pensé à Terem Moffi cet hiver. Tandis que Bamba Dieng a rejoint Lorient, le Nigérian aurait lui pu faire le chemin inverse. Il en a finalement décidé autrement préférant s’engager avec l’OGC Nice. Et pourtant… Ce mercredi, pour L’Equipe , Loïc Féry, président de Lorient, a expliqué à propos de Moffi : « On avait accepté une offre de Marseille et une autre de West Ham qui étaient dans nos paramètres ».

« Quand on ferme la porte, il faut savoir l’entendre »

Malgré cela, c’est bien l’OGC Nice qui a récupéré Terem Moffi. Mais voilà que du côté de Lorient, on a du mal à digérer les méthodes employées par les Aiglons pour s’offrir le Nigérian. Loïc Féry a ainsi lâché : « Quand on ferme la porte, il faut savoir l’entendre. Là, Nice a continué de solliciter notre joueur, même s’il n’y avait pas d’accord. Il a été très déstabilisé. Quand vous dites que les conditions de sortie sont « X » et que la première offre est un tiers de « X », c’est un facteur de déstabilisation. Tu dis non une fois, deux fois … »

« Ils vont devoir fonctionner différemment »