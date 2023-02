Le PSG prépare une folie sur le mercato, c’est mal embarqué

Hugo Chirossel

Si le mercato hivernal du PSG a été très calme, celui d’été pourrait être bien différent. Les Parisiens souhaiteraient notamment recruter un attaquant et auraient d’ores et déjà quelques noms en tête. Luis Campos surveillerait Victor Osimhen, qu’il avait déjà recruté du côté du LOSC en 2019. Toutefois, l’attaquant nigérian est très courtisé et Manchester United serait prêt à faire des folies pour s’attacher ses services.

Alors que le PSG n’a enregistré aucune recrue cet hiver, l’été pourrait être plus animé au sein du club de la capitale. D’autant plus que l’avenir de ses stars est encore incertain. Lionel Messi n’a toujours pas prolongé son bail et pourrait partir libre à l’issue de la saison, Kylian Mbappé entrera dans sa dernière année de contrat et la situation de Neymar sera également à surveiller. Le secteur offensif du PSG pourrait connaître de nombreux changements et Luis Campos aurait d’ores et déjà un renfort en tête.

Le PSG s’intéresse à Osimhen

En effet, ESPN indiquait récemment que le conseiller sportif du club de la capitale s’intéresserait à Victor Osimhen, un joueur qu’il connait bien, puisque c’est lui qui l’avait recruté au LOSC en 2019. L’attaquant âgé de 24 ans n’était resté qu’une seule année en Ligue 1, avant de prendre la direction de le Serie A et de Naples. Cette saison, il a inscrit 17 buts toutes compétitions confondues, alors que les Azzurri sont très bien partis pour remporter le championnat italien.

Manchester United a proposé 100M€