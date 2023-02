Le Qatar rêve de Zidane, le PSG peut attirer une autre légende

Thomas Bourseau

Certes, Zinedine Zidane est un nom incontournable du football au point où QSI ferait le maximum continuellement pour l’attirer au PSG. Pour autant, le Qatar cultiverait un autre désir fort pour le banc de touche parisien, à savoir Pep Guardiola. Et la porte pourrait s’ouvrir pour le coach de Manchester City.

Ce n’est plus un secret pour personne tant le nom de Zinedine Zidane a été lié au PSG ces dernières années. Encore récemment, avant la nomination de Luis Campos au poste de conseiller football qui a décoché sur l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc de touche du PSG en juillet dernier, il était question d’une volonté des propriétaires qataris du Paris Saint-Germain de réaliser leur rêve : voir Zinedine Zidane s’asseoir sur le banc du PSG. D’ailleurs, son ami et biographe Frédéric Hermel a confié en janvier dernier que Zidane avait repoussé les avances du PSG depuis son deuxième départ du Real Madrid dans le but de prendre la suite de Didier Deschamps en équipe de France, une tentative vaine puisque Deschamps a finalement été prolongé par la Fédération française de football le 7 janvier.

Le Qatar préparait un projet fou après le PSG, une réponse tombe https://t.co/KlelP0KHkw pic.twitter.com/FwvKo9Di3F — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Zidane le rêve de QSI, Guardiola la grande idée du Qatar

Depuis, les rumeurs entourant un retour de flamme du PSG dans le feuilleton Zinedine Zidane ont refait surface malgré la présence de Christophe Galtier sur le banc du club de la capitale. Pour RMC , Hermel affirmait d’ailleurs ces dernières semaines que Zidane était « sur le marché ». Mais une autre légende du football pourrait prochainement débarquer au PSG. Ou du moins être disponible sur le marché. Dernièrement, Pep Guardiola a prolongé son contrat jusqu’en juin 2025 alors que son ancien bail arrivait à expiration en juin prochain à Manchester City. L’Équipe révélait en mai dernier que Guardiola était le grand rêve de QSI. Les propriétaires du PSG seraient prêts à tout pour attirer l’ancien joueur du FC Barcelone à Paris. le10sport.com vous dévoilait le 17 décembre 2019 que le Qatar rêvait d’un duo Pep Guardiola et Xavi Hernandez sur le banc du PSG. Xavi est coach du Barça , mais Guardiola pourrait ne pas rester entraîneur de Manchester City pendant très longtemps. La faute à des supposées infractions des règles du Fair-play financier de la part de Manchester City qui pourraient avoir de lourdes conséquences sportives.

Pep Guardiola avait annoncé la couleur dès l’été dernier

En août dernier, et dans des propos récemment relayés par The Sun, Pep Guardiola s’était déjà confié sur de potentielles sanctions sportives pour Manchester City en raison du fait que le club puisse avoir enfreint les règles du Fair-play financier. « J'ai dit à notre équipe : "Dites-moi ce que vous pensez". Je les ai examinés et je les ai crus à 100 % dès le premier jour, j'ai donc défendu le club pour cette raison ».

«Si vous me mentez, le lendemain, je ne serai plus là»