Il se sert du PSG pour fracasser Marseille

La rédaction

La sortie de Romain Mabille a été, longuement, commentée sur les réseaux sociaux. Il y a quelques jours, le président du Collectif Ultras Paris (CUP) avait tenu à présenter ses excuses à Neymar, dont la mère avait été insultée par une partie du Parc des Princes. Ancien chroniqueur sur Canal +, Pierre Ménès a également réagi et répondu à certains supporters de l'OM.

Décevant la saison dernière, notamment en Ligue des champions, Neymar n'a pas été épargné par le Parc des Princes ces derniers mois. Sifflé après l'élimination du PSG en Ligue des champions par le Real Madrid, l'international brésilien avait également vu le public s'en prendre à sa mère.

Neymar est attaqué, un mensonge est révélé https://t.co/wvaHQVOKw9 pic.twitter.com/YOyjyd4WMo — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Le CUP présente ses excuses à Neymar

Responsable du CUP, Romain Mabille a présenté ses excuses à Neymar. « La banderole sur la mère de Ney ? on a été durs. Depuis, la situation s'est creusée, mais il n'y a pas de volonté du club, ni de Ney de rétablir la situation. Il marche à l'affectif et on aurait pu avoir une relation différente » a-t-il déclaré. Une sortie commentée par Pierre Ménès sur les réseaux sociaux.

« Insulter sa mère c’est normal ? À Marseille peut être dans un pays civilisé beaucoup moins »