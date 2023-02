Lionel Messi réagit au craquage de son frère

La rédaction

Matias Messi s'est lâché ce mercredi, lors d'un live Twitch. Le frère de Lionel Messi s'en est pris, durement, aux responsables du FC Barcelone, et notamment à Joan Laporta, le président. Le joueur du PSG, par le biais de son cabinet de communication, a réagi à ces attaques et se désolidarise.

Lionel Messi sort actuellement de son huitième de finale de Coupe de France face à l'OM. Mais en Espagne, son frère fait la UNE des quotidiens sportifs. Et pour cause, il s'en est pris au FC Barcelone, et notamment à son président, Joan Laporta ce mercredi.

«Des traîtres», le clan Messi sort la sulfateuse https://t.co/74mKGqgG6I pic.twitter.com/cXVyKFItYQ — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Le frère de Messi fracasse la direction du Barça

« Les gens auraient dû sortir et manifester pour que Laporta parte et que Messi reste. Le musée du FC Barcelone est le musée de Messi. Les Espagnols sont des traîtres. Barcelone a commencé à être connu grâce à Messi » a déclaré Matias Messi lors d'un live Twitch.

Le cabinet de communication de Messi contacté