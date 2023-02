La famille de Messi allume la mèche… et se fait snober

Thomas Bourseau

Matias Messi, frère de l’attaquant du PSG, s’en est publiquement pris au FC Barcelone ou plutôt à son président Joan Laporta. Le patron du Barça a répondu à cette attaque en lâchant un message cru au sujet de Lionel Messi.

Lionel Messi vers une prolongation de contrat au PSG ? Le10sport.com vous révélait en octobre dernier que le Paris Saint-Germain préparait une offre de contrat à soumettre après la Coupe du monde au Qatar au clan Messi. Finalement, il semblerait qu’on ne soit toujours pas proche du dénouement du feuilleton Lionel Messi. D’ailleurs, d’après le journaliste José Alvarez, l’Argentin serait emballé par un retour au FC Barcelone pour y raccrocher les crampons.

Le clan Messi divisé pour un retour au Barça

Cependant, la famille de Lionel Messi ne semble pas être en faveur d’un retour au bercail. Son père Jorge militerait pour une prolongation de contrat au PSG selon Gerard Romero lorsque son frère Matias a publiquement attaqué le FC Barcelone mercredi en expliquant que pour qu’une telle éventualité se réalise, il faudrait qu’un ménage soit fait au Barça et notamment avec le départ du président Joan Laporta.

PSG : Le clan Messi lâche une bombe, une grande annonce tombe https://t.co/xjgLCOlqFt pic.twitter.com/ZBNVXluilK — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«Nous ne lui accordons pas plus d'importance»