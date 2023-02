PSG : «C’est fort», Neymar reçoit un soutien après l’OM

La rédaction

En l’absence de Kylian Mbappé, le PSG a chuté mercredi soir au Vélodrome (2-1) face à l’OM. Les Parisiens ont rendu une bien pâle copie, à l’image des prestations non abouties de Lionel Messi et de Neymar. Le Brésilien a pourtant beaucoup tenté, malgré une perte de balle fatale sur le deuxième but marseillais. L’ancien joueur du PSG, mais également de l’OM Édouard Cissé, a tenu tout de même à soutenir « l’artiste » Neymar.

Le PSG ne s’est pas rassuré contre l’OM mercredi soir (défaite 2-1), à quelques jours d’affronter le Bayern Munich en Ligue des Champions. Lionel Messi et Neymar ne se sont pas montrés non plus à leurs avantages. Le Brésilien, à défaut d’être entreprenant, n’a pas été en grande réussite. Mais l’ancien joueur du PSG et de l’OM Édouard Cissé, a tout de même apprécié la performance de Neymar, et s’est exprimé à son sujet dans le journal L’Équipe .

« Il fait des gestes de ouf », Édouard Cissé admiratif devant Neymar

Dans le journal L’Équipe , Édouard Cissé déclare : « C'est quand même pas mal. La frappe sur le poteau, c'est fort. Il fait des gestes de ouf. C'est un vrai joueur. Lui aussi, parfois, est frustré et peut sortir de son match » . Provoqué par Mattéo Guendouzi mercredi soir, face à l’OM, Neymar est pourtant resté concentré sur son match. Le numéro 10 parisien devra néanmoins hausser son niveau de jeu face au Bayern Munich le 14 février prochain.

PSG - OM : Neymar et Guendouzi s'insultent en plein match https://t.co/PRvTf6Wj2W pic.twitter.com/wPhZtiCKbj — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Neymar a besoin de soutien autour de lui