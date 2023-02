L’OM fait mal à Neymar, le PSG réagit

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour de blessure ce mercredi à l’occasion du huitième de finale de Coupe de France, Neymar n’a pas été dans un grand soir contre l’OM, confirmant sa mauvaise passe depuis la fin du Mondial. Interrogé sur le Brésilien en conférence de presse, Christophe Galtier a défendu le bilan du numéro 10 du PSG.

Pour la troisième fois de la saison et dans ce début d’année 2023, le PSG s’est incliné, et la victoire de l’OM ne souffre d’aucune contestation. Les hommes d’Igor Tudor ont en effet logiquement dominé les débats (2-1) et sont parvenus à étouffer l’équipe parisienne, qui s’est montrée assez inoffensive durant la partie par rapport à l’OM. Neymar a notamment déçu pour son retour de blessure, le numéro 10 du PSG ayant souffert physiquement, bien esseulé par les Marseillais. Christophe Galtier a néanmoins défendu le bilan de son joueur.

« Il a trouvé les bons espaces, délivré de bons ballons »

« En première période, il a trouvé les bons espaces, délivré de bons ballons et été malheureux sur une frappe qui s’est terminée sur le poteau. Ensuite, ça a été plus difficile pour lui et toute l’équipe face à un bloc défensif très dense sur le plan physique », analyse Christophe Galtier, relayé par CulturePSG .

« Ney’ a tout donné dans ce match »