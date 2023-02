Malaise au PSG, grosse explication en public

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La relation entre Neymar et les supporters du PSG serait-elle en train de se réchauffer ? C'est fort possible. Il y a quelques jours, le président du Collectif Ultras Paris (CUP) avait présenté ses excuses à l'international brésilien. Et ce mercredi, une nouvelle étape a été franchie. Avant de s'envoler pour Marseille, le joueur a discuté longuement avec les supporters.

Entre les supporters du PSG et Neymar, le contact est rompu depuis plusieurs mois. Le joueur n'avait pas digéré les sifflets du Parc des Princes après l'élimination de son équipe face au Real Madrid en mars dernier, mais aussi certaines banderoles déployées par le CUP. Il y a quelques jours, Romain Mabille a tenté un rapprochement en présentant ses excuses à Neymar au micro de France-Bleu .

Le CUP fait son mea-culpa

« C’est vrai, la banderole qui insulte sa mère, c’est dur, on a été durs. Le fait est que les gens lui ont donné tellement d’amour au début. C’est un joueur qui marche à l’affectif, on aurait pu avoir une relation. Mais je ne perçois aucune volonté du club ni de Neymar de rétablir la situation. Je peux vous garantir une chose, c’est que dans l’entourage du club, de Neymar ou de la tribune, il n’y a personne qui a fait plus que moi pour rétablir la situation. J’ai essayé de parler avec les responsables, j’ai dit que j’étais ouvert au dialogue. Je n’ai pas eu de réponse. Je vois qu’il y a une volonté de laisser la situation pourrir » avait déclaré le responsable du CUP.

Une discussion entre les supporters et Neymar avant le départ à Marseille