PSG : «plus de retour possible», il annonce la fin pour Neymar

Performant avec le PSG, Neymar est toujours en froid avec le public du Parc des Princes. Sifflé la saison dernière après le fiasco en Ligue des Champions, l’international brésilien n’avait pas digéré. Le CUP (Collectif Ultra Paris) reconnaît ses erreurs mais ne perçoit pas d’efforts dans l’autre sens. Pour Daniel Riolo, c’est « peine perdue ».

De retour à un très bon niveau avec le PSG, Neymar n’est pas encore réconcilié avec le Parc des Princes. Depuis l’épisode de son faux-départ au FC Barcelone, la situation ne s’est pas vraiment arrangée et les sifflets juste après l’élimination contre le Real Madrid n’ont pas aidé. Neymar et le public du PSG sont en froid, pourtant, le CUP (Collectif Ultra Paris) reconnaît ses tords.

«La banderole qui insulte sa mère, c’est dur»

« C’est vrai, la banderole qui insulte sa mère, c’est dur, on a été durs. Le fait est que les gens lui ont donné tellement d’amour au début. C’est un joueur qui marche à l’affectif, on aurait pu avoir une relation », admet Romain Mabille, le président du groupe de supporters, sur Europe 1. Mais le chemin de la réconciliation est encore loin entre le Parc et la star du PSG. « Je ne perçois aucune volonté du club ni de Neymar de rétablir la situation. Je peux vous garantir une chose, c’est que dans l’entourage du club, de Neymar ou de la tribune, il n’y a personne qui a fait plus que moi pour rétablir la situation. J’ai essayé de parler avec les responsables, j’ai dit que j’étais ouvert au dialogue. Je n’ai pas eu de réponse. Je vois qu’il y a une volonté de laisser la situation pourrir, je ne sais pas pourquoi. J’estime que si on peut parler, on avance ensemble, on peut trouver des solutions, c’est bien. Nous, en tant que supporters, on n'a pas non plus à courir derrière lui. Qu’il en veuille au CUP, à la limite, je suis d’accord, mais il ne salue personne au Parc. Il est entré dans un truc, je ne sais pas comment on va en sortir », conclut-il, un peu touché par la tournure des événements.

«C'est peine perdue»