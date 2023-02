Neymar est attaqué, un mensonge est révélé

Arthur Montagne

Dans une longue analyse sur le comportement de Neymar, Daniel Riolo a notamment révélé que le numéro 10 du PSG méprisait les enfants qui lui réclamaient un autographe ou une photo. Une sortie qui a grandement fait parler. Et un autre journaliste relaie la déclaration d'un proche de Neymar, qui donne un point de vue totalement différent de la star brésilienne.

Depuis son arrivée au PSG en 2017 pour 222M€, Neymar ne cesse de faire parler de lui. Il faut dire que son rendement, tout comme son comportement, ont de quoi décevoir. Et Daniel Riolo, qui n'est pas réputé pour encenser la star brésilienne, a lâché de sacrés révélations sur le numéro 10 du PSG.

Riolo fracasse Neymar

« C’est peut-être dur à admettre, mais Neymar n’en a rien à cirer du PSG ni des supporters. Il n'y a rien à attendre de ce type-là humainement. C'est ça la vérité. Neymar va même jusqu'à éviter les gamins ! Tu sais les gamins avec lesquels tu tapes dans la main, il pousse même à en faire un sur deux ou à ne pas le faire, on le voit sur des vidéos. On découvrira la nature profonde de ce mec-là », confiait l'éditorialiste de RMC au micro de l' After Foot . Des propos qui ont évidemment fait réagir.

«Je suis toujours frappé par sa manière d’être avec les enfants»