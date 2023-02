PSG : C’est confirmé, le Qatar prévoit de bouger

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

En plein conflit avec la Mairie de Paris, le PSG ne sait pas quoi faire pour son stade. Anne Hidalgo refuse de vendre le Parc des Princes au club de la capitale, le Qatar a donc décidé de passer à l’action. Une société a bel et bien été mandatée pour aider le PSG à trouver un site de construction pour un nouveau stade.

Dans un mois de février plus que chargé où le PSG va affronter l’OM à deux reprises ou encore le Bayern Munich et l’AS Monaco, la situation concernant le Parc des Princes est toujours aussi floue. Anne Hidalgo a annoncé officiellement que le stade ne serait pas vendu au PSG, ce qui n’a pas plu aux dirigeants parisiens.

Le PSG cherche un lieu

Le PSG doit donc trouver une solution. Plusieurs solutions ont déjà été évoquées : le Stade de France, une nouvelle structure à Poissy ou encore à l’hippodrome de Saint-Cloud. Mais pour le moment, aucune n’a retenu l’attention du PSG qui a donc décidé de passer à la vitesse supérieure.

Une société mandatée