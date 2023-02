PSG : «la classe mondiale», il tremble déjà devant Mbappé

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé attise la peur dans les rangs du Bayern Munich, lui qui s’était déjà montré décisif en quart de finale de la Ligue des champions en 2021. Son compatriote français Dayot Upamecano n’a d’ailleurs pas tari d’éloges à l’approche du choc entre le PSG et le Bayern Munich.

Il y a tout juste une semaine, soit le mercredi 1er février dernier, Kylian Mbappé quittait la pelouse de la Mosson au bout de seulement 20 minutes après avoir raté deux penalties devant Benjamin Lecomte et s’être blessé à la cuisse à la suite d’un mauvais appui comme le principal intéressé le révélait dans le couloir du stade de Montpellier après avoir été interrogé par un membre du staff du PSG. Au final, le Paris Saint-Germain s’est imposé 3 buts à 1 face au MHSC, mais a dû se passer de Kylian Mbappé face à Toulouse samedi dernier (2-1) et devra en faire de même face à l’OM ce mercredi, face à l’AS Monaco samedi et pour la réception du Bayern Munich au Parc des princes mardi prochain pour le compte du 1/8ème de finale de la Ligue des champions.

«Arrogant», Mbappé prend cher sur les réseaux sociaux https://t.co/oSTKn3WK3D pic.twitter.com/0uF9bJKrz3 — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

«Mbappé est comme Messi, comme Lewandowski - un attaquant fantastique»

Compatriote de Kylian Mbappé qu’il côtoie en équipe de France, Dayot Upamecano a avoué ne pas avoir lancé les hostilités depuis la fin de la Coupe du monde avec Mbappé au sujet du choc entre le PSG et le Bayern Munich. « Nous avons parlé pendant la Coupe du monde, mais pas vraiment du match. Je n'ai pas envoyé de SMS ni appelé Kylian maintenant ». Pour autant, le défenseur du Bayern Munich a reconnu à quel point Kylian Mbappé était dangereux pour les Bavarois. « Kylian est un bon gars en dehors du terrain, un gars normal et un leader. Sur le terrain, il est difficile à arrêter - tout simplement de classe mondiale. Ce serait mieux s'il ne récupérait pas du tout le ballon. Mbappé est comme Messi, comme Lewandowski - un attaquant fantastique. Il est toujours prêt et veut toujours marquer. Son accélération est incroyablement rapide. Mais en équipe, nous pouvons arrêter n'importe qui ».

«Vous devez gagner tous les matchs au Bayern, même contre le PSG»