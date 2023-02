Le PSG fait une annonce sur Messi, il disjoncte complètement

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse samedi dernier, après la rencontre face à Toulouse, Christophe Galtier avait annoncé que l'équipe devait jouer pour Lionel Messi. Une phrase, qui a provoqué la colère de Daniel Riolo, très critique envers l'entraîneur du PSG. Au micro de RMC, le chroniqueur a fait part de son incompréhension.

Samedi dernier, le PSG l'emportait face à Toulouse, grâce notamment à un bijou de Lionel Messi. Revenu en très grande forme après la Coupe du monde, l'international argentin a reçu le soutien de son entraîneur, qui a lâché une petite phrase intéressante en conférence de presse. « Je demande à l'équipe de jouer pour Leo et de travailler pour lui. On doit le dispenser de certaines tâches » a déclaré Christophe Galtier, qui s'est attiré les foudres de Daniel Riolo. Au micro de RMC , il a fait part de son incompréhension et de son scepticisme.

Le PSG est prévenu, «ce n’est pas Mbappé» ! https://t.co/YqANPyvaES pic.twitter.com/BIo6MxOC4K — le10sport (@le10sport) February 8, 2023

Riolo ne digère pas la sortie de Galtier

« On est à 8 jours de PSG - Bayern pour se rendre compte finalement qu’au moment de la grande échéance, le foot c’est tout simple. On joue pour Messi. Mets une équipe de porte-flingues pour Messi. Je veux maintenant savoir qui vont être les porte-flingues parce que quand tu fais ça pour l’Argentine, il n’y a pas de problème, je comprends la mentalité, c’est parfaitement compréhensible, mais là ? T’as besoin de construire ce PSG depuis des années pour juste arriver à : « On joue pour Messi » ? Mais quand ? Dans quel match, où, dans quelle compétition ? » avait confié Riolo lundi soir;

Riolo en a remis une couche

Ce mardi, Daniel Riolo en a remis une couche et a répondu à Galtier. « Que ce soit sur ce match là (Toulouse) ou sur un autre, si tout ton travail depuis six mois ça consiste à faire en sorte que quand arrive un match de championnat contre une équipe moyenne de L1, tu ne puisses jouer tactiquement qu'avec l'idée que 10 joueurs sont au service d'une vedette, mais qu'est-ce que t'as fait ? Où est ton travail ? Quels sont les circuits de passes, ta tactique ? » a lâché Riolo, pour qui le reste de l'équipe est réduit à un rôle minime.

« L'idée d'avoir 10 chiens de la casse et une vedette »