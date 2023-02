L’OM fait mal au PSG, Guendouzi en remet une couche

Hugo Chirossel

Mercredi soir, l’OM s’est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France en éliminant le PSG à l’Orange Vélodrome (2-1). Une rencontre forcément particulière pour Matteo Guendouzi, lui qui est passé par le centre de formation parisien entre 2005 et 2014. Comme pour prouver son amour pour le club marseillais, l’international français a publié une photo de lui enfant avec le maillot olympien sur les réseaux sociaux.

Cela faisait plus de 11 ans que les supporters marseillais attendaient ça. Mercredi soir à l’Orange Vélodrome, l’OM s’est imposé face au PSG pour la première fois à domicile depuis le 27 novembre 2011. Une victoire 2-1 qui permet aux hommes d’Igor Tudor de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de France.

La photo de Guendouzi enfant avec le maillot de l'OM

Matteo Guendouzi a d’ailleurs profité de ce succès pour faire passer un petit message. Né à Poissy et passé par le centre de formation du PSG entre 2005 et 2014, il lui a souvent été reproché son passé parisien. Pour répondre à cela, le milieu de terrain de l’équipe de France a publié une photo de lui sur les réseaux sociaux. On peut le voir enfant au Parc des Princes, avec un maillot de l’OM sur les épaules.

Et quand je vous dis que je suis Marseillais 🔵⚪️ pic.twitter.com/9JyPlxn2s8 — Matteo Guendouzi (@MatteoGuendouzi) February 8, 2023

« Quand je vous dis que je suis Marseillais »