L'OM corrige une «erreur», mauvaise nouvelle pour le PSG

Arthur Montagne

Dimanche soir contre l'OGC Nice, Igor Tudor avait décidé de laisser sur le banc Alexis Sanchez au coup d'envoi de la rencontre afin de lancer dans le grand bain son nouvel attaquant, Vitinha, titulaire quelques jours après son arrivée à Marseille. Mais alors que l'OM reçoit le PSG ce mercredi soir en Coupe de France, le coach marseillais change ses plans.

Lancé sur une excellente dynamique, l'OM recevait l'OGC Nice dimanche soir afin de poursuivre sa magnifique série et continuer de menacer le PSG dans la course au titre. Surfant sur cette dynamique, Igor Tudor en a ainsi profité pour lancer Vitinha dans les grands bains. Quelques jours après sa signature à l'OM, l'attaquant portugais était donc titulaire, aux dépens d'Alexis Sanchez qui a débuté sur le banc. Un choix qui n'a pas porté ses fruits puisque les Aiglons se sont imposés au Vélodrome (3-1).

«Impossible de ne pas mettre Alexis sur le terrain»

Et Igor Tudor n'a pas manqué d'être critiqué pour son choix. Eric Di Meco regrettait notamment qu'Alexis Sanchez soit remplaçant au coup d'envoi. « Pour moi, il est impossible de ne pas mettre Alexis sur le terrain. Il doit être titulaire, et quand tu tues le match, tu le fais sortir. Pour ces joueurs-là, jouer tous les trois jours, ce n'est pas un problème. Je sais qu'il y a des joueurs qui préfèrent jouer tous les trois jours parce qu'il y a de la récupération et du jeu », confiait-il au micro de RMC .

𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 ⚔️Le 11 concocté par Igor Tudor pour ce 1/8 de finale de @coupedefrance ⚡️ #OMPSG pic.twitter.com/YYFOkTHyg5 — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) February 8, 2023

Sanchez titulaire, Vitinha remplaçant

Conscient d'avoir fait un mauvais choix, Igor Tudor change donc ses plans à l'occasion de la venue du PSG au Vélodrome ce mercredi soir en Coupe de France. En effet, Alexis Sanchez est cette fois-ci bel et bien titulaire et sera épaulé par Mattéo Guendouzi et Ruslan Malinovskyi. Cette fois-ci, c'est donc Vitinha qui débute le choc sur le banc de l'OM.