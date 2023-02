Vente ASSE : «Quelle fumisterie !»

Thibault Morlain

Depuis de nombreux mois maintenant, il est question d'une vente de l'ASSE. En effet, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo ont mis le club stéphanois en vente, mais pour le moment rien n'a encore bougé. Après de nombreux rebondissements et certains candidats au rachat, l'ASSE est toujours la priorité de Romeyer et Caïazzo. Un dossier qui ne manque pas de faire parler.

A l'instar de l'OM, ça fait maintenant un petit bout de temps qu'on annonce une vente de l'ASSE. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo souhaitent tourner la page, mais encore faut-il trouver preneur. Il y a eu des candidats, mais l'ASSE n'est toujours pas vendue aujourd'hui. Ancien Stéphanois, Patrick Guillou n'a pas mâché ses mots à ce propos lors d'un entretien pour But Football Club .

« Cette vente ressort toujours du chapeau au bon moment »

« Pour trouver un acheteur, il faut d’abord être vendeur ! Je ne suis pas certain qu’ils le soient malgré les effets d’annonce. Cette vente ressort toujours du chapeau au bon moment. Comme pour cacher l’essentiel. Ça commence vraiment à se voir », a-t-il lâché.

« Au moins on aura voyagé »