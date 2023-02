«Bonne pioche», l’ASSE a frappé fort sur le mercato

Thomas Bourseau

Matéo Pavlovic a débarqué à l’ASSE au cours du dernier mercato. Et pour Vincent Pajot, l’ancien du SCO d’Angers pourrait être une pièce-maîtresse de la seconde partie de saison des Verts en Ligue 2.

Tout n’est pas rose du côté de l’ASSE depuis quelque temps. Après plusieurs saisons à régresser dans l’élite, les Verts ont été relégués en Ligue 2 après être passés par la case barrages en fin de saison dernière. Et en Ligue 2, ce n’est pas plus beau pour le club du Forez. Au classement, l’équipe entraînée par Laurent Batlles pointe à la 18ème position et la menace d'une nouvelle relégation plane toujours pour les Stéphanois.

Pavlovic, le point fort du mercato des Verts ?

Afin de remédier à cette situation, le comité de direction de l’ASSE a fait en sorte de renforcer l’effectif des Verts cet hiver en bouclant pas moins de sept recrues durant le mercato dont le défenseur Matéo Pavlovic passé par Amiens et Angers notamment. L’ayant côtoyé au SCO Angers, Vincent Pajot n’a pas caché que l’ASSE a tiré le gros lot avec Pavlovic pour Poteaux Carrés.

«Je pense que son impact physique va faire du bien»