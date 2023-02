Le Real Madrid prépare un coup à 1Md€, une grande nouvelle tombe

Thomas Bourseau

Courtisé par le Real Madrid pour l’été 2024, moment où sa clause libératoire sera activée, Erling Braut Haaland pourrait se laisser tenter par un départ si jamais Manchester City était condamné par l’UEFA. Explications de ce qui pourrait ressembler à un énorme coup de tonnerre.

Erling Braut Haaland a fait le choix du cœur au printemps dernier en choisissant Manchester City. L’ancien du Borussia Dortmund marchait alors dans les traces de son père Alf-Inge qui a évolué par le passé chez les Citizens . Le Real Madrid, le PSG, Manchester United, le FC Barcelone et le Bayern Munich auraient tenté leur chance avec le serial buteur norvégien.

«Pour moi, Haaland vaut 1 milliard d'euros»

Pour autant, un départ en Espagne à l’avenir pour le Real Madrid ou le FC Barcelone n’est pas une option à exclure selon sa représentante Rafaela Pimenta qui s’est exprimée il y a quelques jours dans une interview à AS. « On a fait Pogba pour 80M€ et tout le monde a dit... C'est incroyable ! Aujourd'hui, il vaut beaucoup. Le sommet est de 222M€ pour Neymar... Les chiffres changent. Pour moi, Haaland vaut 1 milliard d'euros. Peut-être que personne ne va payer ça, mais c'est le potentiel qu'il a quand il arrive dans un club ».

Mbappé : Le plan B du Real Madrid est dévoilé https://t.co/zKpceBRhlD pic.twitter.com/DlmEtkrbi6 — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

La clause libératoire d’Haaland passerait à 150M€, son départ de City est conditionné