Mercato - ASSE : Il marque l’histoire et lâche tout sur son transfert

Hugo Chirossel

Gardien emblématique de l’ASSE, dont il a porté le maillot pendant 10 ans, cela fait maintenant plus de deux ans que Stéphane Ruffier a quitté le club. Il reste encore aujourd’hui le portier à compter le plus de matchs sous les couleurs des Verts, avec 383 rencontres à son actif. Il a récemment expliqué comment Christophe Galtier, alors entraîneur de l’AS Saint-Etienne, avait réussi à le convaincre de le rejoindre dans le Forez.

En froid avec Claude Puel, l’histoire entre Stéphane Ruffier et l’ASSE ne s’était pas très bien terminée. Le contrat de l’ex-international français a été rompu il y a maintenant plus de deux ans, lui qui reste un joueur historique des Verts . Ruffier a porté le maillot de l’AS Saint-Etienne pendant près de 10 ans. Présent à 383 reprises dans les cages stéphanoises, il reste le gardien comptant le plus d’apparitions avec l’ASSE.

Il snobe l’ASSE et ne regrette rien https://t.co/CsT9eEyaUC pic.twitter.com/0vGgmOYOfm — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Les dessous de l’arrivée de Ruffier à l’ASSE

Alors qu’il avait gardé le silence jusque-là, Stéphane Ruffier s’est récemment exprimé sur ses années avec les Verts , à l’occasion de la publication du livre Christophe Galtier, les marches du succès , écrit par Cyril Collot et Maxime Brigand. Il a d’ailleurs expliqué comment l’actuel entraîneur du PSG l’avait convaincu de le rejoindre dans le Forez, lui qui évoluait à l’AS Monaco. « Ma première rencontre avec Christophe en juillet 2011, ça a été assez simple. Il me dit : “Steph, si je t’appelle, c’est parce que j’ai deux grands objectifs. Le premier, c’est de ramener durablement l’ASSE sur le devant de la scène. Le second, c’est d’emmener le peuple vert au stade de France. Pour ça, j’ai besoin d’un grand gardien, et ce grand gardien, je veux que ce soit toi. Est-ce que tu veux relever le défi ?” », a-t-il déclaré, dans des propos relayés par Poteaux carrés .

« Je sens en plus très vite que Christophe ne me ment pas »