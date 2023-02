Zidane prépare du lourd au PSG, il est recadré

Thomas Bourseau

Alors que l’équipe de France lui est passée sous le nez, Zinedine Zidane ne serait pas totalement contre le fait de relever le challenge PSG et songerait même à Ousmane Dembélé comme première recrue. Cependant, le FC Barcelone a fermé la porte à une telle éventualité.

Zinedine Zidane vers le PSG ? Après la prolongation de Didier Deschamps en équipe de France le 7 janvier dernier, le rêve bleu de Zidane a été reporté à 2026 dans le pire des cas. D’après Frédéric Hermel, journaliste et biographe du champion du monde 98, Zinedine Zidane aurait repoussé les avances du PSG pour reprendre les rênes de l’équipe de France, en vain.

Zidane penserait à venir au PSG avec Dembélé

Zinedine Zidane serait à présent sur le marché d’après Frédéric Hermel. Et selon Marca , l’ancien coach du Real Madrid verrait d’un bon œil une arrivée au PSG avec un certain Ousmane Dembélé dans ses bagages. L’ailier du FC Barcelone est sous contrat jusqu’en juin 2024. Mais à en croire la presse espagnole, le FC Barcelone et le clan Dembélé seraient sur la même longueur d’onde concernant la continuité de leur collaboration.

PSG : Le clan Messi lâche une bombe, une grande annonce tombe https://t.co/xjgLCOlqFt pic.twitter.com/ZBNVXluilK — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«Il a un contrat valide et nous voulons qu'il continue»