Révélation, l’ASSE a recalé un entraîneur au dernier moment

En décembre 2009, Alain Perrin était licencié par l'ASSE. Pour le remplacer, le club avait décidé de miser sur un certain Christophe Galtier, jusque-là entraîneur adjoint. Pourtant, la formation avait pensé à un autre technicien bien connu de la Ligue 1, un certain Lucien Favre. Mais le Suisse a finalement été recalé. Explications.

Le 16 décembre 2009, Christophe Galtier était promu entraîneur de l'équipe première de l'ASSE. Mais l'ancien adjoint d'Alain Perrin était loin de faire l'unanimité en interne comme l'explique Damien Comolli, directeur sportif du club à cette époque. Les responsables pensaient à un technicien plus expérimenté comme Lucien Favre.





Le club avait songé à Lucien Favre

« Quand Alain Perrin est licencié, on a tellement de doutes que Christophe accepte de reprendre le poste de numéro un que je fais tout pour organiser un rendez-vous avec un autre entraîneur. Un matin, on doit partir très tôt à Genève avec le président Roland Romeyer pour rencontrer Lucien Favre, qui n’a plus de poste depuis quelques mois » a confié l'actuel président du TFC dans le livre Christophe Galtier, les marches du succès.

L'ASSE a finalement privilégié Galtier