Au coeur de la polémique après son départ de l'OM, il fait son mea culpa

Plus en odeur de sainteté à l'OM, Gerson a fini par faire ses valises lors du mercato hivernal. Le Brésilien est retourné à Flamengo, où cela ne se passe pas si bien que cela. Gerson se retrouve d'ailleurs au coeur de la polémique suite à sa rencontre face à Al-Hilal en Coupe du monde des Club. Le joueur de Flamengo a tenu à prendre la parole dans cette situation.

Vainqueur de la Copa Libertadores, Flamengo était au rendez-vous pour la Coupe du monde des Clubs. Malheureusement pour le club carioca, le parcours s'est arrêté en demi-finale face Al-Hilal. Une rencontre durant laquelle Gerson s'est distingué, mais pas des la meilleures des manières. En effet, l'ex-joueur de l'OM a été exclu, plombant un peu plus Flamengo. Depuis son retour au Brésil, Gerson a du mal et il a clairement fait part de sa tristesse actuelle.

« Douleurs, erreurs et mauvais jours font partie de notre vie »

A l'occasion d'un poste sur Instagram, Gerson est sorti du silence suite à sa performance désastreuse en Coupe du monde des Clubs. « Douleurs, erreurs et mauvais jours font partie de notre vie. Personne n’est immunisé. Reconnaître le mal, apprendre, grandir et avancer. Parfois, les situations sont renforcées par des interférences extérieures, mais nous n’avons pas notre contrôle sur l’extérieur. Nous ne contrôlons que nous-mêmes et c’est pourquoi je ne regarde que moi-même, en quête d’évolution. Le cœur de l’athlète Gerson est brisé. Celui du fan Gerson, déchiré. La victimisation ? Elle n’a et ne fera jamais partie de moi », a posté l'ex-joueur de l'OM.

