Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

En l’absence de Kylian Mbappé, de lourdes responsabilités pèsent sur les épaules des autres attaquants du PSG et notamment sur celles d’Hugo Ekitike qui est son remplaçant direct. Mais Daniel Riolo, qui pointe du doigt le niveau de l’ancien joueur du Stade de Reims, annonce que le PSG recrutera un nouveau buteur l’été prochain.

Éloigné des terrains pour plusieurs semaines après sa blessure contractée à Montpellier la semaine passée, Kylian Mbappé a cruellement manqué au PSG mercredi soir face à l’OM en Coupe de France (défaite 2-1). Hugo Ekitike est notamment attendu au tournant pour remplacer l’attaquant de l’équipe de France, mais l’ancien Rémois, recruté lors du dernier mercato estival (prêt avec option d’achat obligatoire de 35M€) peine encore à convaincre au PSG.

PSG - OM : Un gros mensonge de Guendouzi refait surface ? https://t.co/gtbYzbXolZ pic.twitter.com/4oK30Ejc4Z — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

« Deux ans qu’il faut mettre des mecs dehors »

Daniel Riolo a livré son point de vue dans l’After Foot, sur RMC Sport, et il dénonce les attentes mises sur les épaules d’Ekitike cette saison au PSG : « On parle d'Ekitike, l'attaquant de Reims, faut se calmer ! Le PSG est obligé de dire "il fallait qu'Ekitike soit au Vélodrome". Mais on est en train de parler de quoi là ? On est en train de se dire : "il manquait Ekirike !" Mais jamais j'aurais pensé dire ça un jour. Le problème est là ! Tu te retrouves avec gamins sur le banc et l'attaquant de Reims. Cela fait deux ans qu'il faut mettre des mecs dehors », estime Riolo.

« Le PSG va recruter un 9 »