Le frère de Messi passe à l’attaque, la star du PSG peut souffler

Matias Messi s’en est publiquement pris au FC Barcelone mercredi en pointant notamment du doigt son président. Joan Laporta n’a cependant pas fermé la porte à un retour de La Pulga au Barça en ne prenant pas compte des déclarations de son frère.

Lionel Messi s’est contre son gré retrouvé au coeur d’une petite polémique. Mercredi, son frère Matias s’est lâché par le biais d’un live Twitch via lequel il expliquait qu’un retour au FC Barcelone n’était pas possible sous ces conditions. Il faudrait en effet que le Barça fasse le ménage en interne, à commencer par le président Joan Laporta.

Le frère de Messi attaque le Barça, le joueur du PSG aimerait y revenir

L’occasion pour José Alvarez de monter au créneau. D’après les informations du journaliste de La Sexta , Lionel Messi ne serait pas vraiment sur le point d’apposer sa signature sur un nouveau contrat au PSG, le sien expirant à la fin de l’année. Pire, Messi aimerait raccrocher les crampons au FC Barcelone et donc y faire son grand retour. Joan Laporta n’a pas tenu rigueur des propos du fère de Messi, laissant aux joueurs toutes ses chances de revenir.

«Je vais minimiser l'importance car il s'est déjà excusé»