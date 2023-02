PSG : «Messi et Neymar sont cramés»

La rédaction

Le PSG s’est incliné face à l’OM au Vélodrome ce mercredi. Marseille réalise une victoire historique, eux qui n’avaient plus battu Paris à la maison depuis 2011, tandis que le PSG a une fois de plus déçu. Les prestations de Neymar et de Lionel Messi, très décevantes dans ce Classique, ont alerté Daniel Riolo.

Lionel Messi et Neymar ont-ils encore la capacité de porter le PSG ? Les matchs récents des deux joueurs soulèvent beaucoup de questionnements, notamment dans leur capacité à briller sans Kylian Mbappé, actuellement blessé. Dans l’After Foot , Daniel Riolo s’est montré très véhément à l’encontre de Messi et de Neymar.

Deux attaquants fatigués

Pour l’éditorialiste de chez RMC Sport , Lionel Messi et Neymar ne pèsent plus autant sur les défenses adverses qu’avant : « Tout ce qu’on voit du PSG, toutes les carences, ce qu’on dit à longueur de semaine sur les deux attaquants (Messi et Neymar) qui sont cramés » .

OM/PSG : Une recrue plante Paris, elle jubile https://t.co/tfPuyMDGlv pic.twitter.com/rMxzRyqPRB — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Neymar et Lionel Messi, « plus au niveau » selon Riolo