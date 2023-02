C’est terminé pour le PSG, l’OM réalise un coup historique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dans un Vélodrome en feu, l’Olympique de Marseille s’est défait du PSG (2-1) ce mercredi en huitième de finale de Coupe de France. Une victoire historique pour les Phocéens, qui attendaient cette victoire face au rival parisien depuis de très longues années. Désormais, le club ambitionne plus que jamais de remporter un nouveau trophée, ce qui n’est plus arrivé depuis 2012.

Ce mercredi, l’ambiance était folle du côté du Stade Vélodrome. Héritant du PSG pour son huitième de finale de Coupe de France, l’OM est venu à bout du rival parisien, une victoire qui ne souffre d’aucune contestation, tant l’équipe d’Igor Tudor a dominé les débats. Malgré l’égalisation de Sergio Ramos avant la mi-temps (45+2’), répondant à l’ouverture du score d’Alexis Sanchez sur penalty (31’), la formation phocéenne a obtenu son billet pour les quarts grâce à Ruslan Malinovskyi, auteur d’une frappe puissante à l’entrée de la surface (57’). L’Olympique de Marseille remporte donc le deuxième Classique de la saison 2022-2023, avant des retrouvailles déjà attendues au Vélodrome en Ligue 1 (26 février). Un succès historique à plus d’un titre.

Fin de série pour le PSG, qui chute pour la première fois à Marseille en Coupe de France

Pour la 14e fois de l’histoire, l’OM et le PSG se retrouvaient donc en Coupe de France, et l’écurie parisienne dominait largement les débats avec un bilan de 10 victoires, 2 matches nuls et 1 défaite. L’unique succès marseillais dans la compétition remontait au 28 avril 1991 (2-0), grâce à des réalisations de Laurent Fournier et Jean-Pierre Papin sur la pelouse du Parc des Princes. Depuis, l’OM s’était toujours incliné en Coupe de France face au PSG, sans aucune victoire compteur au Vélodrome, jusqu’à ce 8 février 2023. Les 65.329 supporteurs ont ainsi pu assister à la fin d’une série longue de 11 609 jours, soit 31 ans, 9 mois et 10 jours.

L’OM n’avait plus battu le PSG depuis onze ans

Toutes compétitions confondues, l’Olympique de Marseille réalise également un exploit puisque la dernière victoire au Vélodrome face au Paris Saint-Germain remontait à novembre 2011. A l’aube du projet QSI, l’équipe dirigée alors par Antoine Kombouaré s’inclinait lourdement (3-0) en Ligue 1, sur des buts de Loïc Remy, Morgan Amalfitano et André Ayew. 4091 jours plus tard, soit 11 ans, 2 mois et 11 jours, l’OM retrouve enfin le chemin de la victoire dans son antre et se met à rêver d’un nouveau triomphe, alors que l’armoire à trophées commence à prendre la poussière.

Plus de Coupe de France depuis 1989, aucun trophée depuis 2012

Pour retrouver la trace d’un sacre de l’OM en Coupe de France, il faut remonter à 1989, lorsque le club présidé par Bernard Tapie prit le dessus sur l’AS Monaco, match durant lequel Papin inscrit un triplé (4-3). Les supporters attendent donc avec impatience un onzième titre en Coupe de France, 34 ans après le dernier succès. L’occasion également de mettre un terme à une disette de plus de dix ans, l’OM n’ayant plus décroché de trophée depuis la Coupe de la Ligue en 2012.