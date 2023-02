«Supporter de l’OM», il dézingue l’entraîneur du PSG

La rédaction

L’OM n’avait plus battu le PSG au Vélodrome depuis 2011. Le club phocéen s’est imposé à la maison (2-1) mercredi soir en 8ème de finale de la Coupe de France. Les Parisiens eux, ont effectué une piètre prestation. Les attitudes de Lionel Messi, Neymar, mais aussi le geste surprenant de Christophe Galtier après le deuxième but marseillais, ont énervés Daniel Riolo.

Si Christophe Galtier à donc déjà perdu son premier classique en tant qu’entraîneur du PSG, ce dernier a également interpellé par un geste suspect. Le coach parisien a levé le poing lorsque Ruslan Malinovskyi a donné l’avantage à l’OM à la 57ème minute. Mais de manière générale, très peu de choses positives sont à retenir côté parisien, de quoi faire rugir Daniel Riolo dans l’After Foot .

« Ils ne peuvent plus faire les efforts », Riolo fustige le PSG

L’éditorialiste est revenu sur la performance des Parisiens face à l’OM mercredi soir, et en a profité pour lâcher un petit tacle à Christophe Galtier : « Aujourd'hui, c'est terminé, ils ne peuvent plus faire les efforts dans des matches avec une telle intensité, c'est fini. Ils ne peuvent plus le faire. Ils doivent grandir ? Mais avec qui ? Avec le supporter de l'OM qui leur sert de coach ? » .

PSG - OM : Neymar et Guendouzi s'insultent en plein match https://t.co/PRvTf6Wj2W pic.twitter.com/wPhZtiCKbj — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Le PSG va devoir réagir

Cette défaite fait mal au moral des Parisiens, d’autant que le calendrier du mois de février s’annonce intense, avec le match face au Bayern Munich le 14 février notamment.