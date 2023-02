Le clan Messi met les choses au clair après son craquage

Thibault Morlain

Frère de Lionel Messi, Matias Messi a été l'auteur d'une incroyable sortie ces dernières heures. En effet, lors d'un live Twitch, il s'est totalement lâché à propos d'un possible retour au FC Barcelone. Il n'en fallait pas plus pour enflammer la planète football. Mais suite à cette annonce, Matias Messi a tenu à revenir sur ses propos.

Tandis que Lionel Messi arrive en fin de contrat au PSG, la question de son avenir se pose. L'idée d'un retour au FC Barcelone circule ainsi et Joan Laporta, le président du club catalan, n'a jamais caché son rêve de rapatrier La Pulga. Mais c'était avant les dernières déclarations du frère de Messi. En effet, Matias Messi a totalement craqué à propos du FC Barcelone.

Lionel Messi réagit au craquage de son frère https://t.co/0Ex5foNaXf pic.twitter.com/bzxrVxqDvF — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

« Nous n'allons pas revenir à Barcelone »

Quelles ont alors été les paroles de Matias Messi ? « J'ai une coupure collée de SPORT, de Barcelone, qui dit 'Messi devrait revenir à Barcelone' et j'ai sous-titré 'hahahha nous n'allons pas revenir à Barcelone et si nous revenons nous ferons un bon nettoyage'. Virez Joan Laporta, un homme ingrat. (...) Les gens auraient dû venir manifester pour que Laporta parte et que Messi reste ».

« Une blague »