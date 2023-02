PSG : Il dévoile son plan pour stopper Kylian Mbappé

Thibault Morlain

Le 14 février, le PSG accueillera le Bayern Munich pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions. Alors que Kylian Mbappé manquera cette première manche, le crack de Bondy devrait être de retour pour l’opposition en Bavière. Une énorme menace pour le Bayern Munich et son défenseur central, Dayot Upamecano. Ce dernier en a d’ailleurs dit plus sur son futur duel avec Mbappé.

Qui du PSG ou du Bayern Munich validera son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des Champions ? Ce choc européen est très attendu, mais le 14 février prochain, le match aller, il faudra faire sans Kylian Mbappé, blessé à une cuisse pour les Parisiens. Les Bavarois peuvent donc souffler bien que le crack du PSG devrait revenir pour le match retour, le 8 mars. Il faudra alors grandement se méfier de Mbappé.

« Ça serait mieux s’il n’a pas du tout la balle »

Et c’est Dayot Upamecano qui pourrait se retrouver au marquage de Kylian Mbappé. Pour Bild , le défenseur du Bayern Munich en a dit plus sur son duel face à son coéquipier en équipe de France et sur comment le stopper : « Ça serait mieux s’il n’a pas du tout la balle. Mbappé est comme Messi, comme Lewandowski : un attaquant fantastique. Il est toujours prêt et veut toujours marquer. Mais en tant qu’équipe, on peut stopper n’importe qui. (…) On a parlé pendant la Coupe du monde mais pas vraiment du match. Je n’ai pas appelé Kylian. C’est quelqu’un de bien en dehors du terrain, quelqu’un de normal et un leader. Sur le terrain, il est difficile à stopper, un joueur de classe mondiale ».

« Vous devez gagner tous les matchs au Bayern, même contre le PSG »