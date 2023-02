«Arrogant», Mbappé prend cher sur les réseaux sociaux

Alors que les critiques sont rares à l’encontre de Kylian Mbappé, le joueur du PSG n’est toutefois pas épargné. Voilà que depuis quelques heures, le natif de Bondy se fait dézinguer sur les réseaux sociaux. La raison ? Son comportement, jugé déplacé par beaucoup, à l’encontre d’un magicien lors d’une soirée.

Magicien reconnu sur les réseaux sociaux, Julius Dein a connu une petite mésaventure au moment de tenter un tour face à Kylian Mbappé. « Quel est ton super-héros préféré ? », a-t-il commencé par lui demander, ce à quoi l’attaquant du PSG lui a répondu : « Moi », puis « Spiderman ». Mais c’est ensuite que ça s’est gâté pour Julius Dein.

Alors que le magicien s’apprête à débuter son tour, Kylian Mbappé s’éclipse pour aller dire bonjour à quelqu’un d’autre. A ce moment, Achraf Hakimi intervient, précisant que le Français va dire bonjour et revenir. « Je reviens », lance alors Mbappé. Problème, l’attaquant du PSG ne sera jamais finalement revenu vers Julius Dein.

I hate Mbappe's personality I didn't think I was going to say it but he is much more arrogant than Ronaldo. pic.twitter.com/7YhFhoQPK2