Le clan Messi provoque un incroyable malaise

Pierrick Levallet

Joueur du PSG depuis l'été 2021, Lionel Messi avait quitté avec peine le FC Barcelone. L'Argentin n'avait pas réussi à prolonger avec le Barça, et son frère l'a visiblement encore mauvaise. Matias Messi a notamment réclamé la tête de Joan Laporta. Mais au sein de l'entourage de La Pulga, cette sortie aurait provoqué un malaise.

À l’été 2021, le PSG a frappé un énorme coup sur le mercato. Le club de la capitale a accueilli Lionel Messi, alors libre de tout contrat. N’ayant pas réussi à prolonger avec le FC Barcelone, l’Argentin a quitté son club de toujours, avec énormément de chagrin. Depuis, la relation entre Lionel Messi et Joan Laporta s’est détériorée.

«Nous n'allons pas revenir à Barcelone»

Et le frère du joueur de 35 ans en veut encore beaucoup au président du Barça . « J'ai une coupure collée de SPORT, de Barcelone, qui dit 'Messi devrait revenir à Barcelone' et j'ai sous-titré 'hahahha nous n'allons pas revenir à Barcelone et si nous revenons nous ferons un bon nettoyage'. Virez Joan Laporta, un homme ingrat. [...] Les gens auraient dû venir manifester pour que Laporta parte et que Messi reste » a ainsi lancé Matias Messi sur la chaîne Twitch Labajada10 .

El entorno de Messi remarca que las palabras de Matía se tratan únicamente de una opinión personal que no tiene por qué coincidir con las de otros miembos cercanos a Leo.El Barça, “sorprendido”, asegura que no quiere comentar nada.Lo que está claro es que aún sangra la herida — Toni Juanmartí (@tjuanmarti) February 8, 2023

Malaise dans la famille Messi