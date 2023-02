Quand Mbappé a mis un terme à une vieille tradition sur le mercato

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé a snobé à trois reprises le Real Madrid depuis le début de sa carrière. Le club merengue n’est pas le seul à être dans ce cas de figure puisqu’Arsenal a vécu une situation similaire avec l’attaquant star du PSG.

Les chemins de Kylian Mbappé et d’Arsenal se sont croisés à deux reprises au cours de la dernière décennie. Alors qu’il n’était seulement âgé de 13 ans, l’actuel attaquant du PSG était à l’INF Clairefontaine et plusieurs clubs ont tapé à sa porte afin de l’enrôler dans leur centre de formation respectif. Cela a notamment été le cas d’Arsenal.

«Nous n'avons tout simplement pas réussi à le convaincre »

Ancien recruteur chez les Gunners , Gilles Grimandi s’est récemment confié à The Sun sur cet échec avec celui qui deviendra champion du monde avec l’équipe de France en 2018. « Le travail de scouting consiste à trouver mais aussi à manquer des joueurs. Pour moi, c'est Kylian Mbappe. Nous n'avons tout simplement pas réussi à le convaincre » . En outre, Grimandi est entré plus dans le détail de cette occasion manquée pour Arsenal. « Il était en fin de contrat en juin 2013 et nous l'avons rencontré en février. Si nous avions pu le convaincre de nous rejoindre, il aurait changé de club, mais il s'est ensuite décidé pour Monaco. Arsenal ne jouait pas toujours à son meilleur niveau donc c'était assez compliqué ».

PSG : Mbappé victime d'une opération à 100M€ ? https://t.co/RPFOvfw5gd pic.twitter.com/gIdeQUJh3I — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«Il aurait pu venir à Arsenal gratuitement»