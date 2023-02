PSG - Classico : L'OM avait tout prévu sans Kylian Mbappé

Hugo Chirossel

Pour la première fois depuis plus de 11 ans, l’OM s’est imposé face au PSG à domicile mercredi soir, en huitièmes de finale de la Coupe de France (2-1). Si les Marseillais ont réalisé une grosse performance lors de cette rencontre, ils tout de même pu profiter de l’absence de Kylian Mbappé, ce qui leur grandement facilité la tâche.

Les supporters de l’OM attendaient cela depuis le 27 novembre 2011. En effet, c’était la date du dernier succès à domicile des Marseillais face au PSG, jusqu’à ce mercredi soir. Les hommes d’Igor Tudor se sont imposés lors de la réception du club de la capitale à l’Orange Vélodrome (2-1), dans le cadre des huitièmes de finale de la Coupe de France. Une victoire obtenue avec la manière, l’OM n’ayant pas renoncé à ses idées de jeu.

« On continuera à jouer avec cette même philosophie »

« Comme on l’a vu, on a pressé très haut, on a récupéré des ballons et on a réussi à être solides défensivement », a réagi Matteo Guendouzi à l’issue de la rencontre, dans des propos relayés par Le Phocéen . « C’est pas facile, c’est un match très compliqué contre une équipe avec de très grands joueurs en face donc bien évidemment c’est difficile. Mais peu importe l’équipe contre qui on joue, on continuera à jouer avec cette même philosophie, ce même caractère et ça jusqu’à la fin . »

L’absence de Mbappé « nous a facilité la tâche »