PSG - Homophobie : Patrice Evra condamné

En 2019, le PSG se faisait éliminer de la Ligue des Champions par Manchester United au terme d'un scénario fou. Ancien joueur des Red Devils, Patrice Evra, qui avait déjà fait polémique dans les tribunes du Parc des Princes, avait alors tenu des propos déplacés en vidéo suite à cette rencontre. Et voilà qu'il doit aujourd'hui en payer le prix.

Après la remontada face au FC Barcelone en 2017, le PSG a connu une autre désillusion quelques mois plus tard. En effet, c'était en 2019 et cette fois, c'est Manchester United qui avait fait très mal au club de la capitale en Ligue des Champions. Après une victoire à l'aller à Old Trafford (0-2), le PSG s'est écroulé au retour à domicile (1-3) avec notamment ce penalty de Rashford au bout du temps additionnel.

« Les petits qui ont joué, ils nettoyaient mes chaussures »

Si les têtes étaient basses côté PSG, la joie était présente à Manchester United et ses fans. Présent au Parc des Princes, Patrice Evra avait alors laissé éclater sa joie. Par la suite, dans une vidéo diffusée à son insu sur les réseaux sociaux, il avait totalement vrillé avec des propos déplacés : « Paris, vous êtes des pé*** ! des pé***, je le dis! Ici c’est des hommes qui parlent ! On a mis l'équipe D, même pas l'équipe C. Les petits qui ont joué, ils nettoyaient mes chaussures, ils n'ont même pas encore de sperme ».

La sanction est tombée pour Evra