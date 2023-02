«Stupide», le PSG tacle subtilement Neymar

Hugo Chirossel

Le PSG s’est incliné sur la pelouse de l’OM mercredi soir, en huitièmes de finale de la Coupe de France. Si les deux équipes étaient dos à dos à la pause, les Marseillais ont repris les devants en deuxième période, grâce à une réalisation de Ruslan Malinovskyi. En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a regretté ce but encaissé, à la suite d’une perte de balle de Neymar.

Malmené par l’OM en première période, le PSG semblait avoir réussi à faire le plus dur mercredi soir en huitièmes de finale de la Coupe de France. Après l’ouverture du score d’Alexis Sanchez sur penalty, Sergio Ramos avait répondu juste avant la mi-temps en égalisant de la tête sur corner. Malgré une très bonne première période de l’OM, les deux équipes étaient donc à égalité et tout était encore jouable.

Le clan Messi met les choses au clair après son craquage https://t.co/BdEpDFLloY pic.twitter.com/CLJaTkwQ0Q — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Neymar fautif sur le second but de l’OM

Sauf que Ruslan Malinovskyi a redonné l’avantage aux Marseillais à la 57e minute de jeu d’une frappe puissante depuis l’entrée de la surface. Un but qui est intervenu à la suite d’une touche en faveur du PSG et d’un ballon perdu de Neymar dans ses 20 derniers mètres. Recherché par Nuno Mendes sur cette remise en jeu, le Brésilien a essayé d’éliminer Chancel Mbemba sans contrôle, en laissant passer le ballon. Sauf que le défenseur de l’OM l’a intercepté, ce qui a conduit par la suite au but de l’international ukrainien

« Un but un peu stupide »