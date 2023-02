Le PSG fait le buzz avec une séquence surprenante

La rédaction

Défait ce mercredi face à l’OM au Vélodrome (2-1), le PSG a une fois de plus déçu cette saison. Si les attitudes des joueurs ont été déplorées, une séquence a étonné les téléspectateurs. En effet, lors du deuxième but marseillais, l’entraîneur du PSG Christophe Galtier a été aperçu en train de lever le poing. Un geste qui a fait réagir.

Christophe Galtier est au centre des débats ces derniers temps. Les résultats du PSG ne sont pas bons et l’implication des joueurs laisse à désirer. Mercredi soir, lors du match face à l’OM en 8ème de finale de la Coupe de France, l’entraîneur parisien a été aperçu en train de lever le poing juste après le but de Ruslan Malinovskyi à la 57ème minute.

Un geste qui fait polémique

Ce geste a bien sûr fait réagir. Le fait qu’un entraîneur puisse lever le poing (geste assimilé à une célébration) sur l’un des buts de l’équipe adverse, attise les débats. De plus, Christophe Galtier est souvent assimilé à l’OM depuis son arrivée au PSG, car il est né dans la citée phocéenne et a joué au club entre 1985 et 1987, puis entre 1995 et 1997.

ptdrrrr pourquoi Galtier a célébré le but de l’OM pic.twitter.com/WsmfQHcUV0 — JL Eliès 🇩🇿🇵🇸 (@Elies13700) February 8, 2023

Une situation mal interprétée