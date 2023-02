L’OM réserve une énorme surprise, le PSG sous le charme

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dominé et logiquement battu par l’Olympique de Marseille, le PSG a de nouveau affiché un visage inquiétant sur la pelouse du Vélodrome (2-1) ce mercredi à l’occasion du huitième de finale de Coupe de France. Igor Tudor est parvenu à déstabiliser l’équipe de Christophe Galtier avec ses choix, salués par le technicien parisien au terme de la rencontre.

La victoire de l’OM sur le PSG (2-1) ce mercredi ne souffre d’aucune contestation, tant les Marseillais ont dominé les débats face à Lionel Messi et ses coéquipiers. Le club de la capitale a été étouffé par son rival et inquiète à une semaine du retour de la Ligue des champions. A l’inverse, l’équipe dirigée par Igor Tudor enthousiaste les supporters phocéens qui se mettent à rêver d’un trophée qu’ils attendent depuis 2012. Le Croate a réussi son pari en installant notamment Valentin Rongier dans une défense à trois, l’ancien du FC Nantes étant l’auteur d’une prestation renversante. De quoi surprendre Christophe Galtier.

Il se sert du PSG pour fracasser Marseille https://t.co/U6QDZgYNxD pic.twitter.com/Ccz4L4QKMq — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

« Nous nous doutions que leur animation allait être différente »

« Surpris ? Oui, il y avait des absences liées à des blessures et surtout des suspensions. Nous nous doutions que leur animation allait être différente, peut-être avec Rongier plus sur le côté droit. Finalement, c’est (Jonathan) Clauss qui a gardé son côté et un spécialiste du poste qui a occupé le couloir gauche. Rongier a joué plus bas dans une défense à 3. Nous n’avons pas été surpris mais nous l’avons aperçu à l’échauffement », confie Galtier en conférence de presse, relayé par CulturePSG .

« C’est vrai que les Olympiens ont entamé la rencontre en exerçant un énorme pressing »