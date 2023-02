PSG - Messi : la fin de l’histoire est annoncée

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec le PSG, Lionel Messi ne saut pas encore de quoi sera fait son avenir dans la capitale. Mais à en croire les dernières tendances dégagées par la presse espagnole, l’attaquant argentin rêve de revenir au sein du FC Barcelone pour y terminer sa carrière dans les années à venir.

« Il est évident que Messi est l'héritage du Barça et nous sommes très fiers de l'avoir eu. Ne me faites pas parler de Messi, il appartient au PSG et je ne veux pas parler des joueurs qui sont dans un autre club », lâchait Joan Laporta jeudi en conférence de presse, et le président du FC Barcelone refuse donc d’évoquer frontalement un éventuel retour de l’attaquant du PSG au Camp Nou.

PSG : «Messi et Neymar sont cramés» https://t.co/kDYvYoro1l pic.twitter.com/isQLqdtAyQ — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Un avenir incertain pour Messi

Pourtant, toutes les options sont envisageables à ce jour pour Lionel Messi qui arrivera au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain, et sera donc libre de choisir la destination de son choix. Et il semblerait même qu’il ait déjà tranché…

Messi aurait choisi le Barça