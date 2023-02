Zidane serait-il l'entraîneur idéal pour le PSG ?

Arthur Montagne

Nommé entraîneur du PSG l'été dernier afin de remplacer Mauricio Pochettino, qui n'est resté en place qu'une saison et demie, Christophe Galtier traverse une première zone de turbulences qui jette déjà le trouble sur son avenir. Et bien évidemment dans ce cas-là, le nom de Zinedine Zidane n'est jamais très loin. Mais l'ancien numéro 10 des Bleus serait-il l'entraîneur idéal pour le PSG ?

En fin de saison dernière, lassé par des prestations décevantes, le PSG a décidé de se séparer de Mauricio Pochettino. Le technicien argentin a été remplacé par Christophe Galtier. Une petite surprise compte tenu du manque d'expérience du natif de Marseille dans les très grands clubs européens après des passages à l'ASSE, au LOSC et à l'OGC Nice. Mais au PSG, Christophe Galtier retrouvait Luis Campos avec lequel il a formé un duo efficace à Lille. Mais alors que le technicien français est confronté à de premières turbulences, son avenir est-il en danger ?

Zidane prépare son grand retour, une porte s’ouvre https://t.co/EZ1FieBfgX pic.twitter.com/rs650DOy4c — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Galtier sous pression

En effet, depuis le début de l'année, le PSG enchaîne les performances décevantes. Et les résultats inquiétants. Invaincu durant toute la première partie de saison, le club de la capitale s'est déjà incliné à trois reprises en 2023, contre le RC Lens, le Stade Rennais, et mercredi soir au stade Vélodrome contre l'OM. Des prestations qui interpellent avant le choc contre le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Une double confrontation qui pourrait d'ailleurs être cruciale pour l'avenir de Christophe Galtier.

Le moment ou jamais pour Zidane ?

D'autant plus qu'un certain Zinedine Zidane est toujours disponible sur le marché. Le Qatar rêve depuis longtemps d'attirer l'ancien numéro 10 de l'équipe de France, mais le moment semble désormais idéal. Et pour cause, alors qu'il est libre depuis la fin de son aventure au Real Madrid il y a un an et demi, Zizou semble prêt à reprendre du service. Et sa principale option n'en est plus une. En effet, la prolongation de Didier Deschamps lui ferme la porte des Bleus au moins jusqu'en 2026. Et Zidane n'attendra pas aussi longtemps pour reprendre du service. Le PSG pourrait donc bien être tenté de sauter sur cette opportunité. Surtout si Christophe Galtier échoue sur la scène européenne.



Selon vous, le PSG doit-il remplacer Galtier par Zidane ?