Mercato : Riolo désigne la dernière «bonne recrue» du PSG

Axel Cornic

Dans l’After Foot de ce jeudi soir, Daniel Riolo a dressé un terrible constat sur la politique sportive de QSI depuis quelques années. Le journaliste et éditorialiste de RMC Sport a notamment expliqué que depuis l’arrivée de Kylian Mbappé en 23017, le Paris Saint-Germain n’a pas su boucler une bonne recrue.

Voilà plus de dix ans que QSI a investi au PSG, mais si sur le plan national le changement est évident, sur celui international on le voit moins. Certes les parisiens sont devenus une force sur laquelle compter en Europe, mais sportivement on ne peut pas vraiment dire que le projet ait avancé, avec une seule finale de Ligue des Champions atteinte en 2020 (défaite contre le Bayern Munich, 0-1) dans des circonstances assez particulières.

« En qualité, la dernière bonne recrue du PSG, c'est Mbappé en 2017 »

Pour Daniel Riolo, la politique sportive du PSG laisse à désirer depuis plusieurs années. « En qualité, la dernière bonne recrue du PSG, c'est Mbappé en 2017, qui a répondu aux attentes » a-t-il expliqué ce jeudi soir dans l’ After Foot , parlant donc de Kylian Mbappé, mais également de Neymar. « Neymar n'a pas fait que des mauvaises saisons, mais en rapport qualité-prix, c'est pas rentable ».

« Les bons joueurs ont été recrutés dans la première vague de l'ère QSI »