Mbappé prépare son incroyable retour, le PSG va être fixé

Pierrick Levallet

À quelques jours de la rencontre face au Bayern Munich en Ligue des champions, Kylian Mbappé s'est lancé dans une incroyable course contre la montre. L'attaquant de 24 ans fait tout ce qu'il peut pour faire son retour le plus vite possible et être présent le 14 février. Le PSG devrait d'ailleurs être fixé prochainement.

À l’approche du choc face au Bayern Munich, le PSG est lancé dans une folle course contre la montre. Alors que Lionel Messi est incertain selon L’Equipe , le club de la capitale s’accroche à un infime espoir de pouvoir compter sur Kylian Mbappé selon Le Parisien . Le numéro 7 parisien fait tout pour revenir le plus vite possible. Et le PSG devrait être fixé peu de temps avant le 14 février.

Le PSG va être fixé dans quelques jours pour Mbappé

Comme le rapporte Le Parisien , le verdict quant à la présence - ou non - de Kylian Mbappé face au Bayern Munich devrait sans doute tomber ce lundi, la veille du choc. Mais si l’attaquant de 24 ans est apte, la bataille ne sera pas gagnée pour autant.

Le PSG condamné à l’exploit sans Mbappé ?

Dans un laps de temps aussi court, l’international français devra retrouver du rythme pour éviter d’être largué physiquement face aux Bavarois. Au PSG, le plus simple serait que les partenaires de Kylian Mbappé puissent se passer de lui le 14 février prochain. Reste maintenant à voir si les hommes de Christophe Galtier pourront assurer un résultat favorable au PSG sans Kylian Mbappé.