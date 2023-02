OM/PSG : «Il faut qu’on la ferme», sa série est brisée, il craque en direct

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

Battu en huitième de finale de la Coupe de France par l’OM, le PSG a déjà laissé échapper un titre cette saison. Après la rencontre, Marquinhos a poussé un coup de gueule pour tirer la sonnette d’alarme. Il faut dire que le capitaine parisien vient de perdre son premier Classique…

Il aura fallu attendre un huitième de finale de Coupe de France pour que l’OM triomphe enfin contre le PSG. Dans un match plus qu’intense, les hommes d’Igor Tudor sont venus à bout du club de la capitale grâce à des buts d’Alexis Sanchez et Ruslan Malinovskyi. Sergio Ramos avait égalisé pour le PSG, insuffisant pour espérer quelque chose de plus. L’OM a dominé et a mérité sa victoire, un succès qui met fin à 11 années de disette à domicile face à Paris.

Marquinhos a perdu pour la première fois contre l’OM

C’est une autre série symbolique qui s’est stoppée mercredi soir. En tombant face à l’OM, Marquinhos vient de perdre son premier Classique. En 18 rencontres face à Marseille, le capitaine du PSG n’avait jamais connu la défaite puisqu’il était blessé lors du succès de l’OM à Paris en 2020. Même si la série aura tenu longtemps, Marquinhos n’a pas gardé sa langue dans sa poche après la défaite du PSG, déjà battu au même stade de la compétition la saison passée (contre Nice).

Le PSG se lance dans une guerre à 150M€, une offre arrive https://t.co/YKAcOD0otG pic.twitter.com/LosKRDDrLn — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

«C’est le moment de fermer notre bouche»