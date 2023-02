PSG : Fiasco contre l'OM, le Qatar perd patience

Arthur Montagne

Après un début d'année très compliqué, le PSG espérait néanmoins se relancer et tout faire oublier à l'occasion du déplacement à Marseille mercredi soir en huitième de finale de Coupe de France qui lance une séquence démentielle pour les Parisiens. Mais au lieu de cela, le PSG a subi une démonstration contre l'OM. Et du côté du Qatar, cela ne passe pas du tout.

La saison avait parfaitement débuté pour le PSG qui a enchaîné les démonstrations en Ligue 1 sous l'impulsion de son nouvel entraîneur, Christophe Galtier, et d'un trio offensif redoutable emmené par Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. Mais depuis le début de l'année 2023, et la fin de la Coupe du monde, le PSG déchante. Et cela s'est confirmé mercredi soir avec la troisième défaite de l'année, à Marseille, contre l'OM en huitième de finale de la Coupe de France (1-2).

C’est terminé pour le PSG, l’OM réalise un coup historique https://t.co/UwhT9AiCs0 pic.twitter.com/mDkgMmJFjc — le10sport (@le10sport) February 9, 2023

Le Qatar a très mal vécu la défaite contre l'OM

Et selon les informations de Foot Mercato , cette élimination face au rival marseillais n'est pas du tout du goût de l'état-major qatari. En effet, à Doha, cette défaite contre l'OM susciterait de l'agacement et de l'inquiétude alors que les carences de l'équipe sautent aux yeux.

Une élimination contre le Bayern pourrait faire très mal

Il faut dire que les décideurs qataris ont de quoi être inquiets puisque dans seulement cinq jours, le PSG recevra le Bayern Munich en huitième de finale de la Ligue des champions. Et du côté du Qatar, on commence sérieusement à craindre une nouvelle désillusion européenne.